بوزوق الأفضل في النصف الأول من البطولة المغربية

قدم اللاعب الجزائري الناشط في صفوف الرجاء البيضاوي، يُسري بوزوق، مستويات جد راقية في مرحلة ذهاب البطولة المغربية لهذا الموسم.

وصنفه مؤشر “سوفا سكور” المتخصص في الأرقام والإحصائيات، كأفضل لاعب في الشطر الأول من البطولة المغربية.

بعد أن بصم لاعب بارادو السابق مع الرجاء، على 12 مساهمة تهديفية، بـ7 أهداف، كأفضل هداف، وأفضل مُمرر برصيد 5 تمريرات حاسمة.

كما يُعد اللاعب بوزوق الوحيد الذي تجاوز عشرة مساهمات تهديفية بواقع 12مساهمة، وأعلى نسبة ترجمة للأهداف بـ47%.

وبالإضافة لهذا، يمتلك يسري بوزوق، أعلى تنقيط لمرحلة الذهاب لمؤشر “سوفا سكور” بتنقيط 7.8.