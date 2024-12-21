إعــــلانات
الرياضة

بوزوق مرتقب في السعودية لاجتياز الفحص الطبي

بقلم محمد لمين صحراوي
بوزوق مرتقب في السعودية لاجتياز الفحص الطبي
  • 233
  • 0

يُنتظر أن يحط اللاعب السابق لأتليتيك بارادو، يسري بوزوق، الرحال بالسعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة، تحسبا للانضمام إلى أحد أندية دوري “روشن”.

وكان بوزوق، قد فسخ أمس الجمعة، رسميا عقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي. قبل 6 أشهر عن نهاية عقده مع الفريق، الذي التحق به صيف 2022 بعقد لـ 3 سنوات.

وكشف الإعلامي السعودي، خالد الرشيد، صحفي جريدة “الرياضية” السعودية، بأن بوزوق، اقترب من الالتحاق بنادي الفتح.

كما أوضح ذات الصحفي، بأن ترسيم الصفقة مرتبط باجتياز خريج مدرسة “الباك” للفحص الطبي بنجاح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/oH1Sk
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر