بوزوق مرتقب في السعودية لاجتياز الفحص الطبي

يُنتظر أن يحط اللاعب السابق لأتليتيك بارادو، يسري بوزوق، الرحال بالسعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة، تحسبا للانضمام إلى أحد أندية دوري “روشن”.

وكان بوزوق، قد فسخ أمس الجمعة، رسميا عقده مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي. قبل 6 أشهر عن نهاية عقده مع الفريق، الذي التحق به صيف 2022 بعقد لـ 3 سنوات.

وكشف الإعلامي السعودي، خالد الرشيد، صحفي جريدة “الرياضية” السعودية، بأن بوزوق، اقترب من الالتحاق بنادي الفتح.

كما أوضح ذات الصحفي، بأن ترسيم الصفقة مرتبط باجتياز خريج مدرسة “الباك” للفحص الطبي بنجاح.