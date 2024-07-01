بوزوق هداف ويقود الرجاء البيضاوي للتتويج بكأس العرش

قاد المهاجم الجزائري يسري بوزوق، اليوم الإثنين، فريقه الرجاء الرياضي، للفوز بنهائي كأس العرش، والتتويج باللقب.

وشارك بوزوق أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الرجاء، في هذا النهائي الذي جمعهم بفريق الجيش الملكي، ضمن نهائي كأس العرش.

وتمكن المهاجم الجزائري من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ومنح التقدم لفريقه الرجاء.

وانتهت هذه المواجهة، بفوز يسري بوزوق، وناديه الرجاء، بنتيجة هدفين لهدف، وتتويجهم بلقب كأس العرش، على حساب الجيش الملكي.

وبهذا يكون يسري بوزوق، قد حقق هذا الموسم الثنائية مع ناديه الرجاء، بعد تتويجهم في وقت سابق بلقب البطولة.