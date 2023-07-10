بوزوق يتأهل لنهائي كأس المغرب

تأهل اللاعب الجزائري الناشط بصفوف الرجاء البيضاوي، يسري بوزوق، من التأهل لنهائي كأس المغرب، بعد تجاوز فريقه الغريم الوداد في نصف النهائي.

وإنتهت المواجهة التي جرت فعالياتها بملعب محمد الخامس، أمس الأحد بفوز الرجاء بهدف نظيف، من نيران صديقة بعد أن أقجم مدافع الوداد أرسين زولا من التسجيل في مرماه في الدقيقة 18.

ولم يقحم مدرب الرجاء جوزيف زينباور، الجناح الجزائري يرسري بوزوق طيلة أطوار المواجهة، وفضل إقحام اللاعب زريدة مكان اللاعب.

وبهذا التأهل، سيواجه يسري بوزوق رفقة ناديه الرجاء في نهائي كأس المغرب، نهضة بركان.