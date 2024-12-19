بوزوق يتحدى إدارة نادي الرجاء

يصرّ اللاعب الجزائري الناشط في صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، يسري بوزوق، على مغادرة فريقه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما كشفته تقارير إعلام مغربية، فإن يسري بوزوق، يمر بفترة صعبة، بسبب تهميشه من طرف مدربه، ريكاردو سابينتو. الذي لم يعتمد عليه في آخر مواجهة أمام صن داونز.

وأوضحت المصادر ذاتها أن بوزوق غاب عن الحصص التدريبية الأخيرة لنادي الرجاء، بحر هذا الأسبوع.

وطلب خريج مدرسة أتلتيك بارادو، من وكيل أعماله، عقد اجتماع مع الإدارة للتوصل إلى اتفاق يقضي بفسخ عقده مع الفريق.