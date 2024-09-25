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الرياضة

بوزوق يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع الرجاء

بقلم فيصل زيان بوزيان
بوزوق يسجل أول أهدافه هذا الموسم مع الرجاء
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بصم اللاعب الجزائري، يسري بوزوق، اليوم الأربعاء، على أول أهدافه هذا الموسم، في البطولة المغربية 2024-2025.

وذلك في مواجهة اتحاد طنجة والرجاء البيضاوي، في إطار الجولة الثانية من البطولة.

وشارك خرّيج مدرسة بارادو، يسري بوزوق، أساسياً، وفي كامل أطوار المواجهة. وسجل الهدف الوحيد لفريقه الرجاء، في المباراة التي خسرها بثلاثية مقابل هدف.

للإشارة، يحتل الرجاء الرياضي المركز ما قبل الأخير في ترتيب البطولة بخسارتين، مع مواجهة مؤجلة.

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