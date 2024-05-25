بوزوق يطرق أبواب المنتخب الوطني

يواصل لاعب الجناح الجزائري، يسري بوزوق، صنع الحدث هذا الموسم في البطولة المغربية مع فريقه الرجاء البيضاوي.

حيث قاد خريج مدرسة أتلتيك بارادو، بوزوق، فريقه الرجاء للإطاحة بالمنافس نهضة بركان، بثلاثية نظيفة، سجل منها ثنائية، في إطار الجولة 27 من الدوري المغربي.

كما يمتلك بوزوق إحصائيات جد إيجابية هذا الموسم، تخول له فرصة للإلتحاق بكتيبة الناخب الوطني بيتكوفيتش في الإستحقاقات القادمة، حيث شارك يسري، مع فريقه الرجاء في 24 مواجهة، منها 21 مناسبة كأساسي، سجل من خالها 11 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

حيث يعد بوزوق، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في البطولة المغربية برصيد 11 هدفا، والأكثر صناعة للأهداف برصيد 8 تمريرات حاسمة، وأعلى لاعب تنقيطا بـ 7.71/10.