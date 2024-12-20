بوزوق يعلن رحيله من صفوف نادي الرجاء

أعلن اللاعب الجزائري، يسري بوزوق، اليوم الجمعة، مغادرته صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بعد موسمين قضاهما في النادي.

وقام يسري بوزوق بفسخ عقده مع النادي المغربي، صبيحة اليوم، بعد توصله لاتفاق مع رئيس مجلس إدارة النادي، عادل هالا. وودّع زملاءه بأكاديمية الفريق بمدينة الدار البيضاء.

ونشر خريج مدرسة أتلتيك بارادو، بوزوق، خبر رحيله من نادي الرجاء، عبر نشره “ستوري” على موقع إنستغرام، جاء على النحو التالي: “لكل بداية نهاية، أكتب هذه الكلمات بمزيج من الحزن والامتنان”.

وأضاف اللاعب: “أشكر الطاقم الفني والإداريي،ن أتمنى أن تكونوا الأفضل، شكرا للاعبين، كنتم خير سند وفقكم الله. أود أن أشكركم جميعا من أعماق قلبي على كل الجهود التي بذلتموها داخل الملعب وخارجه. لقد كنتم دائما مثالا للتفاني، لن أنساكم جميعا.. شكرا جزيلا لكم”.

تجدر الإشارة إلى أن اسم اللاعب، يسري بوزوق، يرتبط بالانتقال لأحد الأندية الخليجية خلال الميركاتو الشتوي المقبل. أبرزها نادي الفتح السعودي الناشط في دوري روشن.