بوزوق يفرض التعادل ضد الوداد في مباراة مثيرة

قاد اللاعب الجزائري يُسري بوزوق. فريقه الرجاء لفرض التعادل ضد الخصم الوداد. في مباراة الديربي في البطولة المغربية.

وسجل اللاعب يسري بوزوق، الهدف الأول في اللقاء، من علامة الجزاء في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

ورفع اللاعب يسري بوزوق، مساهاماته التهديفية لهذا الموسم، لـ4 أهداف و3 تمريرات حاسمة من 26 مواجهة خاضها مع فريقه هذا الموسم.

يجدر للإشارة، إنتهت المواجهة بين الرجاء و والوداد بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.