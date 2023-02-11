بوزوق يقود ناديه الرجاء لاكتساح فايبرز الأوغندي بخماسية في رابطة الأبطال

تألق اللاعب الجزائري بنادي الوداد البيضاوي المغربي، يسري بوزوق، أمس الجمعة، خلال مواجهة ناديه ضد نادي فايبرز الأوغندي برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا.

وتمكن اللاعب يسري بوزوق، من تسجيل الهدف الرابع في اللقاء، في الدقيقة 59 كما قدّم تمريرة الهدف الخامس في الدقيقة 71.

في المواجهة التي انتهت بفوز الوداد البيضاوي المغربي بخماسية نظيفة ضد فايبرز الأوغندي.