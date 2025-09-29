بوزوق يُستدعى لتربص “الخضر” القادم

تلقى خريج مدرسة أتليتيك بارادو، ونجم نادي الرائد السعودي، يسري بوزوق، دعوة رسمية للتواجد ضمن تربص “الخضر” الخاص بشهر أكتوبر الداخل.

وكشفت إدارة النادي السعودي، الناشط في دوري “روشن”. أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، استدعى بوزوق. تحسبا للتوقف الدولي المقرر في الفترة ما بين الـ 6 والـ 14 أكتوبر الداخل.

ولم تكشف إدارة الرائد إن كانت الدعوة من المنتخب الأول، أو المنتخب المحلي. غير أن كل المُعطيات تشير إلى أن بوزوق، يكون قد تلقى استدعاء من الناخب المحلي، مجيد بوقرة.

وسيكون محليو “الخضر” أكتوبر الداخل على موعد مع خوض مباراة ودية مزدوجة أمام فلسطين. بملعب 19 ماي بعنابة، يومي الـ 9 والـ 13 أكتوبر. في إطار التحضيرات الخاصة بالمشاركة في بطولة العرب المقررة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر 2025 بقطر.

بينما يلاقي المنتخب الأول بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، منتخب الصومال يوم الـ 9 أكتوبر، وأوغندا، يوم الـ 14 من الشهر ذاته، بكل من وهران وتيزي وزو. برسم الجولتين الـ 9 والـ 10 من تصفيات مونديال 2026.