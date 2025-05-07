بوزوق ممرّراً حاسماً في مواجهة الهلال

بصم اللاعب الجزائري وجناح نادي الرائد السعودي، اليوم الأربعاء، على تمريرة حاسمة في مواجهة نادي الهلال.

في إطار منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وبرز خريج مدرسة أتلتيك بارادو، عند الدقيقة الـ45+ من الشوط الأول من اللقاء، بتقديمه تمريرة هدف تقليص الفارق لصالح فريقه. في المواجهة التي تشير لتأخر الرائد في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ليصل بذلك يسري بوزوق، لخمس مساهمات في آخر 3 مباريات مع الرائد (4 تمريرات، هدف وحيد).