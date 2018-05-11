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بوزيدي:”قدمت إستقالتي من تدريب شبيبة القبائل”

الرياضة
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بوزيدي:”قدمت إستقالتي من تدريب شبيبة القبائل” يوسف بوزيدي
بقلم وليد كويني

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، إستقالته رسمياً من تدريب الفريق، وأن لقاء اليوم هو أخير له مع الكناري.

وجاءت تصريحات بوزيدي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت  نهاية مواجهة إتحاد العاصمة أين قال:

“ضمان البقاء هو ما إتفقت عليه مع الإدارة، الباب أضحى مفتوح للجميع، وإتفقت مع الرئيس وقدمت إستقالتي قبل لقاء إتحاد العاصمة”.

وأضاف:”لا يمكنني العمل في هاته ظروف لموسم آخر، حملت هذا الموسم من أجل إنقاذ الشبيبة وفقط”.

“لا أستطيع الكذب على الناس والقول بأن الأمور بخير، أنا راجل وسأكمل لقاء مولودية وهران وأغادر”.

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