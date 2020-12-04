بوزيدي: “أحب التحديات وبإمكاننا تقديم موسم في المستوى”

تحدث مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي عن التعداد الحالي للفريق، مبديا تحمسه لخوض تحد جديد رفقة الكناري هذا الموسم.

وصرح بوزيدي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أحب هذا النوع من التحديات، وأنا متأكد، ولدي ثقة في قدرة لاعبينا الشباب على تقديم موسم في المستوى”.

وأضاف: “الشيء الأكيد أن هناك الرغبة والإمكانيات في التعداد الحالي، علينا فقط استعادة ثقتهم، لفك العقدة لإظهار الوجه الحقيقي للفريق”.

يذكر أن يوسف بوزيدي، تولى العارضة الفنية لشبيبة القبائل هذا الموسم، بعد الجولة الأولى من المحترف الأول، خلفا للتونسي يامن الزلفاني.