بوزيدي :”أريد الفوز بكأس السوبر مع بلعباس وكسر عقدتي”

أكد مُدرب نادي إتحاد بلعباس، يوسف بوزيدي، بأنه يستهدف قيادة أشباله للحصول على “كأس السوبر”، يوم الخميس أمام “شباب قسنطينة”.

وصرّح التقني قائلا :”أولا أريد الفوز باللقب للسماح لفريقي برفع معنوياته وإضافة تاج لرصيده، نظرا لوضعيتنا الصعبة في المُحترف الأول”.

وواصل :”ومن جهة أخرى، إن شاء الله سأكسر عقدتي مع النهائيات وأُطبق مقولة الثالثة ثابتة بعد فشلي في التجارب السابقة”.

يُذكر بأن “كأس السوبر” سيلعب في الفاتح من نوفمبر بين “العقارب” المُتحصلين على كأس الجمهورية و”السياسي” المُتحصلين على الدوري الجزائري.