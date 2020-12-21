بوزيدي: “أنا واثق في قدرتنا على العودة بنتيجة إيجابية من النيجر”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي عزيمة كبيرة،، للعودة بنتيجة إيجابية من المواجهة التي ستجمعهم بدرك النيجر، ضمن كأس الكاف.

وصرح بوزيدي، للصفحة الرسمية للفريق: “معنويات اللاعبين جيدة، وكل يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المباراة”.

وأضاف: “التشكيلة كانت تعاني من بعض الإرهاق، لكننا لن نختبئ وراء هذه الأعذار، وسنقدم أفضل ما لدينا للعودة بنتيجة إيجابية”.

وأردف مدرب الكناري: “الفوز بهذه المباراة يعتبر أحد أهدافنا، لهذا السبب أخذنا عناء التنقل إلى النيجر”.

وتابع يوسف بوزيدي: “هدفنا هو العودة بأفضل نتيجة من النيجر، أنا جد متفائل من قدرتنا على تحقيق ذلك، على أمل إسعاد أنصارنا”.