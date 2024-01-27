بوزيدي: “إدارة الحمراوة مطالبة بانجاح الميركاتو الشتوي”

شدّد مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، على ضرورة قيام مسؤولي الفريق بانتدابات نوعية، من أجل ضمان بقاء الفريق في القسم المحترف.

وصرح بوزيدي، عقب هزيمتهم أمام مولودية وهران: “كنا نتوقع صعوبة مباراتنا أمام مولودية الجزائر، الذي يتواجد في أفضل أحواله”.

كما أضاف مدرب مولودية وهران: “للأسف قدمنا هديتين للمولودية، سجلا من خلالهما هدفي الفوز في هذه المباراة”.

وتابع يوسف بوزيدي: “على مسؤولي الفريق القيام بميركاتو في المستوى العالي، من أجل تمكين الفريق من تجاوز هذه المرحلة وضمان البقاء في القسم المحترف”.