بوزيدي :”البقاء أولويتنا والكأس هدفنا”

الرياضة
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بوزيدي :”البقاء أولويتنا والكأس هدفنا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد المدرب الجديد لنادي شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، بأن أشباله مُتحمسين لمواجهة إتحاد البليدة في مُنافسة كأس الجمهورية.

وصرح للقناة الإذاعية الأولى :”نُحضر بجدية لهذه المُباراة، والجميع مُحفز من أجل تحقيق الإنتصار والتأهل للدور القادم إن شاء الله”.

ليُضيف :”الجياسكا فريق كبير، والذهاب بعيدا في كأس الجمهورية أمر منطقي، وبالتالي فإننا نضعها ضمن أهدافنا خلال نهاية الموسم الجاري”.

ليختم :”من جهة أخرى لايجب أن ننسى بأن أولويتنا هي ضمان إسترجاع الثقة في النفس وضمان ورقة بقائنا في القسم الأول”.


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