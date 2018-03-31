بوزيدي: “الروح القتالية عادت للشبيبة”

الرياضة
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بوزيدي: “الروح القتالية عادت للشبيبة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي، رضاه عن نتيجة التعادل بـ1-1، التي عاد بها أشباله من بسكرة، أمام الإتحاد المحلي.

وصرح بوزيدي لتلفزيون النهار بعد هذه المباراة: “أرى أن الروح القتالية عادة لشبيبة القبائل في المبارتين الأخيرتين، وهذا أمر جيد للفريق”.

وأضاف: “العودة بنقطة من خارج الديار وأمام منافس مباشر، يعد نتيجة إيجابية بالنسبة لفريقنا، خاصتا بالنظر لوضعيتنا في جدول ترتيب البطولة”.

وتابع: “رغم هذه النقطة التي عدنا بها من خارج الديار، إلا أن الفريق لازال في وضعية خطيرة، لكن استفاقتنا تبشر بالخير”.


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