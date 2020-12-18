بوزيدي: “الشبيبة تمثل الجزائر وكان على المسؤولين التفكير في صحة لاعبينا”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي امتعاضه لعدم تقديم مباراة فريقه أمام أوبلمبي الشلف، المقررة أمسية اليوم الجمعة.

وصرح بوزيدي للإذاعة الوطنية: “كنت أتمنى برمجة مباراة الشلف يوم الخميس، بدل الجمعة، لمنحنا الوقت الكافي قبل سفريتنا الشاقة إلى النيجر لخوض منافسة كأس الكاف”.

وأضاف: “شبيبة القبائل، تمثل الجزائر في منافسة إفريقية، لذا كان من المفروض على المسؤولين التفكير في صحة لاعبينا، وجاهزيتهم”.

وتابع يوسف بوزيدي: “كطاقم فني لفريق، سيكون علينا التركيز على الاسترجاع، لضمان جاهزية لاعبينا في المواجهات المقبلة التي تنتظرنا”.