بوزيدي: “الشبيبة عادت بفضل أنصارها وأتمنى إهدائهم الكأس”

الرياضة
  • -
  • 0
بوزيدي: “الشبيبة عادت بفضل أنصارها وأتمنى إهدائهم الكأس”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن إستفاقة فريقه، جاءت بفضل الأنصار، الذين يتمنى إهدائهم لقب كأس الجمهورية هذا الموسم.

وصرح بوزيدي لتلفزيون النهار: “الشبيبة استعادت مستواها بفضل الأنصار بالدرجة الأولى، ثم المسيرين واللاعبين، وأنا لم أقدم إلا القليل رفقة المدربين المساعدين”.

وأضاف: “أقول دائما أن اللاعبين هم من يصنعون المدرب، ومدام هناك نية في العمل، فالشبيبة ستواصل مسارها نحوى الأمام”.

وختم بوزيدي: “أتمنى أن نحرز لقب كأس الجمهورية هذا الموسم، ونحتفل به في تيزي وزو، رفقة كل أنصار شبيبة القبائل”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital