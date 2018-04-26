بوزيدي: “الشبيبة عادت بفضل أنصارها وأتمنى إهدائهم الكأس”

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن إستفاقة فريقه، جاءت بفضل الأنصار، الذين يتمنى إهدائهم لقب كأس الجمهورية هذا الموسم.

وصرح بوزيدي لتلفزيون النهار: “الشبيبة استعادت مستواها بفضل الأنصار بالدرجة الأولى، ثم المسيرين واللاعبين، وأنا لم أقدم إلا القليل رفقة المدربين المساعدين”.

وأضاف: “أقول دائما أن اللاعبين هم من يصنعون المدرب، ومدام هناك نية في العمل، فالشبيبة ستواصل مسارها نحوى الأمام”.

وختم بوزيدي: “أتمنى أن نحرز لقب كأس الجمهورية هذا الموسم، ونحتفل به في تيزي وزو، رفقة كل أنصار شبيبة القبائل”.