بوزيدي: “العديد من الأمور ستتغير ومبارياتنا المتبقية بمثابة نهائي”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أنه سيعمل على تغيير العديد من الأمور التنظيمية في الفريق، مباشرة بعد ترسيم عقده.

وصرح يوسف بوزيدي للإذاعة الوطنية: “اجتمعت مع اللاعبين، الرئيس وباقي المسيريين، وهناك العديد من الأمور التي ستتغير انطلاقا من هذا الأسبوع”.

وأضاف: “سأعيد تنظيم العديد من الأمور في الفريق بعد إمضاء عقدي، واللاعبين أبدو استعدادهم للتأقلم مع النظام الجديد”.

من جهة أخرى تحدث بوزيدي، عن تربص الفريق موضحا: “قمنا بهذا التربص لتحضير الفريق لبقية الموسم وليس فقط لمباراة البليدة”.

وأضاف: “كل مباراة ستكون بمثابة نهائي بالنسبة للشبيبة، ولدينا متسع من الوقت لتحضير ما ينتظرنا من مباريات حتى نهاية الموسم”.