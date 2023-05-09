بوزيدي :”العودة بنقطة من خنشلة ليس بالأمر السهل”

أبدى مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي رضاه التام عن لاعبيه بعد تحقيق النقطة الثمينة أمام المستضيف إتحاد خنشلة.

وقال يوسف بوزيدي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “حقّقنا نقطة في خنشلة ليس سهلة. عانينا كثيرا من الغيابات وقوة المنافس الذي لعب بقوة وبحماس كبير”.

كما أضاف المدرب الملقب بـ “رجل المطافئ” عن التحكيم “التحكيم كان في المستوى والبطاقة الحمراء كانت شرعية في حق لاعبنا، عرفنا كيفية تنظيم أنفسنا بعدها والحمد لله”.

وختم بوزيدي ” يجب علينا عدم الاستقبال في ملعبنا، وهذا هو الأمر المهم جدا في المستقبل”.

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