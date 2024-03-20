بوزيدي :”الكرة الحديثة تعتمد على لاعبين متعددي المناصب”

أبدى مدرب مولودية وهران يوسف بوزيدي رضاه التام لما يقدمه من عمل على مستوى العارضة الفنية للفريق وخاصة بعد الفوز الأخير.

وقال يوسف بوزيدي في تصريح للصفحة الرسمية للمولودية، اليوم الأربعاء “حققنا فوز بمباراتين، امر جيد من الجانب النفسي و الترتيب في البطولة”.

كما أضاف بوزيدي “الآمر السيئ أننا لازلنا نعاني من عدد من الغيابات و 3 لاعبين غائبين لعدد من الأمور أبرزها الإصابات”.

وختم المدرب الملقب برجل المطافئ “الكرة الحديثة تعتمد على لاعبين ينشطون في أكثر من منصب، سنواصل مهمتنا والتأكيد على ما قدمناه”.