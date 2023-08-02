بوزيدي: “النتائج ستكون إيجابية إذا توفرت هذه الشروط”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، بأن النتائج ستكون إيجابية بالنسبة لفريقه أو أي فريق آخر في البطولة المحلية، في حال توفرت بعض الشروط.

وقال بوزيدي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، بمقر النادي: “في بطولتنا، إذا كان عندك لاعبين جيدين وبمستوى مناسب، وروح عائلية ومجموعة جيدة ستكون هناك نتائج ايجابية”.

وختم مدرب الكناري: “أتحدث عن نفسي، ومتأكد أن النتائج ستكون حاضرة وأتحمّل مسؤولية ما أقول”.