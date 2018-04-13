بوزيدي: “اليوم سنلعب من أجل التأهل”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أنّ فريقه سيدخل مباراة اليوم، سعيا لبلوغ الدور النهائي من كأس الجمهورية، وأن لاعبيه جاهزون لهذا الموعد.

وصرح يوسف بوزيدي، للإذاعة الوطنية: “اليوم سنلعب من أجل التأهل، حضرنا بطريقة عادية، ولم نتجاهل أي جانب، وبإمكاننا بلوغ النهائي”.

وأضاف: “اللاعبون أبدو رغبة كبيرة وإصرار على تأكيد النتائج الإيجابية المحققة مؤخرا، رغم أن مباراة الكأس تختلف عن البطولة”.

وتابع: “تشكيلة الفريق تشهد غياب كل من فرحاني، وحمار، بسبب الإصابة، أما بقية اللاعبين فالكل جاهز لمساعدة الفريق في مباراة اليوم”.

من جهة أخرى دعى بوزيدي، أنصار الفريقين للتعقل مصرحا: “ندعو أنصار الفريقين للتعقل، ولا نريد المزيد من الضحايا، بعد ما عشناه مؤخرا، ونترحم على ضحايا الطائرة العسكرية”.