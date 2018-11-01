بوزيدي: “بلوغ النهائي في حد ذاته لقب بالنسبة لي”

إعتبر مدرب نادي اتحاد بلعباس، يوسف بوزيدي، أن تنشيط النهائي يعد في حد ذاته لقب بالنسبة له، لكن هذا لا ينفي رغبته الكبيرة في الفوز بالكأس الممتازة.

وصرح بوزيدي، لتلفزيون النهار: “صحيح أني خسرت نهائيين في السابق مع نصر حسين داي، وشبيبة القبائل، لكن الوصول إلى النهائي في حد ذاته لقب بالنسبة لي”.

وأضاف: “أحب دائما اللعب من أجل الألقاب، وليس فقط من أجل البقاء، أتمنى الفوز بهذا النهائي، لكنني سأتقبل النتيجة في كل الأحوال”.

وتابع: “في معظم الأوقات يتم استدعائي كرجل إطفاء، لكنني سعيد بمهمتي، وبإنقاذي للعديد من الأندية، لأن الكل يتذكر ما قمت به”.

وختم بوزيدي، بخصوص نهائي السوبر، الذي سيجمع فريقه اتحاد بلعباس، اليوم الخميس، أمام شباب قسنطينة: “أتوقع أننا سنتابع مباراة جميلة، وستشهد أهدافا”.