بوزيدي: “تأجيل الجولة الـ12 يناسب فريقنا”

عبر المدرب الجديد لنادي إتحاد بلعباس، يوسف بوزيدي، عن إرتياجه لتأجيل مباريات الجولة الـ12 من المحترف الأول، من طرف الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وصرح يوسف بوزيدي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “شخصيا، قرار تأجيل مباريات الجولة الـ12 من المحترف الأول، يناسبني”.

وأوضح بوزيدي: “تأجيل هذه الجولة، سيسمح لنا باسترجاع لاعبينا المصابين، والتحضير بتعداد كامل لمباراتنا لمقبلة”.

وأردف: “اتحاد بلعباس معني بنهائي كأس السوبر، المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، ما يجعلنا بحاجة لجاهزية كامل التعداد”.

وبخصوص موافقته على تولي تدريب اتحاد بلعباس، رغم وضعيته الصعبة، أضاف بوزيدي: “صحيح أنها المهمة ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة”.