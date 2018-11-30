بوزيدي: “سأستقيل من تدريب إتحاد بلعباس في حالة إستمرار الأزمة المالية”

هدّد المدرب يوسف بوزيدي بالإستقالة من العارضة الفنية لفريق إتحاد بلعباس في حالة إستمرار الأزمة المالية التي قد تعصف بإستقرار المكرة.

وأكد مدرب إتحاد بلعباس غياب 6 لاعبين أساسين عن مباراة كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام ليبيريا شيب في إطار الدور، حيث تحدث صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة قائلا:

“من الصعب أن تسير المجموعة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، لكن أضن أن اللاعبين قرروا عدم العودة إلى التدريبات، وسننتقل يوم غد إلى ليبيريا منقوصين من 6 لاعبين أساسيين”

وأضاف: “اليوم سجلنا غياب 6 لاعبين أساسين ممن كانو أساسيين في مباراة الذهاب، لكن مع غياب 6 أساسيين أعتقد أنها ستكون جد صعبة خلال مباراة العودة، وسننتقل بـ 16 لاعب فقط، بالأخص أن العديد منهم لم يشارك من قبل في أي دقيقة”.

وتابع: “تابتي زواري سوقار وخالي هم أبرز المقاطعين، وسيتم تعويضهم بلاعبين آخرين أحترمهم لكنهم يعانون من نقص المنافسة، لكن رغم ذلك سنحاول الدفاع على ألوان الفريق، وأن ندافع على الراية الوطنية قبل كل شيء.”

وإختتم حديثه قائلا: ” سيكون من الصعب تسديد أجور جميع اللاعبين في الفترة الحالية، خصوصا بعد كل الوعود لتي تلقيناها من الإدارة بأنها ستسدد الديون خلال 10 أيام إلا أنها لم تف بوعودها لحد لآن”.

“شخصيا ليس لدي أي خيار آخر، غير رمي المنشفة في ظل هذه الظروف، وأعتقد أنه حان الوقت على المسيرين أن يجدوا الحل المناسب لأن بقائي لن يجدي بأي نفع، لأنني لا أستطيع تسيير الفريق في هذه الحالة”.