بوزيدي: “سأغادر في حال عدم تسوية المشاكل المالية للاعبين”

هدد مدرب اتحاد بلعباس، يوسف بوزيدي، بالإستقالة من تدريب الفريق، في حال عدم توصل إدارة النادي لحل مشكلة ديون اللاعبين.

وصرح يوسف بوزيدي، للإذاعة الوطنية: “الفريق لازال يعيش نفس المشاكل المالية السابقة، وعدد كبير من اللاعبين هددو بالمغادرة، وهذا الأمر يزعجني”.

وأضاف: “اللاعبون دعوا إلى إجتماع غدا السبت، مع إدارة الفريق لإيجاد حل لهذا المشكل، قبل توجههم للجنة النزاعات”.

وتابع: “إذا غادر عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب هذا المشكل، فسأغادر أنا أيضا، لأنه من المستحيل اللعب على البقاء بدون لاعبين”.

وأردف بوزيدي: “أكدت منذ اليوم الأول عدم حاجتي للإستقدامات في الميركاتو الشتوي، لكن في المقابل أصريت على الإحتفاظ بالتعداد الحالي كاملا”.