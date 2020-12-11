بوزيدي: “سنجري تغييرات أمام الشباب بحثا عن الفعالية”

كشف مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية، سعيا منه للإطاحة بمنافسه المقبل شباب بلوزداد.

وصرح بوزيدي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “تشكيلة الفريق ستفتقد خدمات المهاجم الذي كنا نعول عليه، وهو بولحية بسبب الإصابة”.

وأضاف: “سنجري بعض التغييرات مقارنة بالتشكيلة التي شاركت أمام مولودية وهران، في محاولة لتحسين آداء الفريق، خاصة هجوميا، بمنح فرصة لأسماء جديدة أمام شباب بلوزداد”.

وتابع يوسف بوزيدي: “سنجري على الأقل تغيير واحد في التشكيلة الأساسية، دون المساس بمنصب حارس المرمى، وخط الدفاع”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تستقبل اليوم الجمعة، فريق شباب بلوزداد، بملعب “1 نوفمبر”، لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.