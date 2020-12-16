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بوزيدي: “سنجري تغييرات على تشكيلتنا الأساسية في مواجهة الشلف”

الرياضة
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بوزيدي: “سنجري تغييرات على تشكيلتنا الأساسية في مواجهة الشلف”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي أنه قرر إجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، تحسبا لمباراتهم المقبلة أمام أولمبي الشلف

وصرح بوزيدي، للصفحة الرسمية للفريق: “عملنا على رفع معنويات لاعبينا، واسترجاع ثقتهم من جديد، وهم يتواجدون حاليا في أحسن حال”.

وأضاف: “اتخذت قرار بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، أين سأستبعد بعض الأسماء التي خيبت آمالنا في مباراتنا الأخيرة أمام شباب بلوزداد”.

وتابع يوسف بوزيدي: “هناك بعض الأسماء التي قررنا استبعادها حتى من القائمة الموسعة للفريق، لمنح الفرصة للاعبين آخرين”.


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