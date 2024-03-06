بوزيدي: “سنقدم أفضل ما لدينا في الكأس دون المخاطرة”

أكد مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، عزمه رفقة لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم في مباراة كأس الجزائر، مذكرا في ذات الوقت بأن هدفه الرئيسي هو ضمان البقاء.

وصرّح بوزيدي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “سنقدم كل مجهودنا في مباراتنا المقبلة لحساب كأس الجزائر”.

كما أضاف مدرب مولودية وهران: “علينا عدم المخاطرة كثيرا بصحة لاعبينا، كون هدفنا الأول هو ضمان البقاء”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيحل ضيفا يوم الجمعة المقبل، على نادي بارادو، برسم الدور الـ16 من كأس الجمهورية.