بوزيدي: “سنقدم أقصى ما لدينا لتحقيق أول فوز لنا هذا الموسم”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، عزيمة وإرادة كبيرتين، لتحقق أول فوز هذا الموسم، عشية المباراة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد.

وصرح بوزيدي، للموقع الرسمي للشبيبة: “الفريق حقق لحد الآن تعادلين في مبارتين لكن شخصيا أقول أنه حان الوقت لتقديم نتائج أفضل”.

وأضاف: “ركزنا في الحصة التدريبية الأخيرة على العمل الهجومي، لايجاد الحل اللازم تحسبا لمبارياتنا المقبلة، انطلاقا من مواجهة شباب بلوزداد”.

وأردف مدرب الكناري: “لدينا أسماء عديدة في خط الهجوم، ونسعى لخلق التنافس فيما بينهم لايجاد الفعالية الهجومية للفريق”.

وتابع يوسف بوزيدي: “من المهم جدا احراز أول ثلاث نقاط لنا هذا الموسم، وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك أمام شباب بلوزداد”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستظيف فريق شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبلة، بملعب “1 نوفمبر”، ضمن الجولة الثالثة من المحترف الأول.