بوزيدي: “ضمنا البقاء بنسبة 90% والتتويج بالكأس سيكون أفضل سيناريو”

أكد مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن فريقه ضمن البقاء بنسبة 90% بعد الفوز على المدية، والتتويج بالكأس سيكون أفضل سيناريو للفريق.

وصرح بوزيدي، للإذاعة الوطنية: ” الفريق ضمن البقاء بنسبة 90%، ونهائي الكأس هو مفاجئة الموسم بالنسبة للشبيبة والتتويج بها سيكون أفضل سيناريو”.

وأضاف: “الفوز على المدية، رفع معنويات اللاعبين وجعل وضعيتنا في جدول الترتيب مريحة، ما سيمح لنا بالتحضير بأريحية وبصفة جيدة لنهائي الكأس”.

وتابع: “ضيعت النهائي مع نصر حسين داي، والشبيبة خسرته في السابق مع اتحاد بلعباس، وأظن أن هذه فرصة جديد لكلينا لتعويض ذلك”.

وأردف: “اللاعبيين القدامى لشبيبة القبائل، وأنصارها، لم ينسو خسارة نهائي 1991 أمام بلعباس، ونتمنى أن نعوض لهم ذلك هذا الموسم”.