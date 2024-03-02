بوزيدي: “عدنا بنتيجة ايجابية من مقرة رغم الغيابات”

ثمّن مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، نتيجة التعادل الايجابي، التي عاد بها فريقه في مباراته الأخيرة أمام مضيفهم نجم مقرة، ضمن الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

وصرح بوزيدي، للصفحة الرسمية للفريق: “تنقلنا إلى مقرة، بنية تحقيق نتيجة ايجابية، والحمد لله، نجحنا في مهمتنا من خلال عودتنا بنقطة ايجابية”.

كما أضاف: “كانت لدينا ستة غيابات في تعداد الفريق، ونحن نعاني منذ عدة مباريات، لكن نعمل على تصحيح الوضع”.

وتابع يوسف بوزيدي: “مثل هذه النتائج الايجابية تسمح لنا بمواصلة تحضيراتنا في أريحية، والعمل على تحسين نتائج الفريق مستقبلاً”.