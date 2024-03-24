بوزيدي: “عدنا بنقطة جد ثمينة من خنشلة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، التعادل الذي عاد به فريقه من مواجهة مضيفهم اتحاد خنشلة، امس السبت، برسم الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.
وصرح المدرب بوزيدي، عقب هذه المباراة: “أبدنيا منذ البداية نيتنا في العودة بنتيجة ايجاتبية من خنشلة، وحققنا مقطة ثمينة”
كما أضاف مدرب الحمراوة: “فريقنا كانة في المستوى خاصة من الناحية الدفعاعية، وكل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم”.
وتابع يوسف بوزيدي: “نحن نسير مرحلة صعبة في الفريق، لكن النتائج في تحسن مؤخرا داخل وخارج الديار، وأتمنى المواصلة في هذه الوتيرة”.
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