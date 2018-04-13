بوزيدي: “علينا أن نحترم شهداء الطائرة العسكرية”

طالب مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي من أنصار الفريقين التحلي بالروح الرياضية خلال مباراة اليوم التي سيتجمع فريقه بمولودية الجزائر في إطار الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجمهورية.

وتحدث بوزيدي عن مباراة اليوم من خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“في البداية أود أن أترحم على ارواح الشهداء ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بمطار بوفاريك، في الحقيقة هذه الحادثة أنقصت من رغبتنا خلال هذه المباراة حتى اللاعبين يتدربون في أجواء حزينة”.

وأضاف: ” علينا أن نحترم الشهداء الذين إفتقذتهم الجزائر، وأن نتحلى بالروح الرياضية، خلال هذا اللقاء، حتى الإحتفال بالأهداف يجب أن يكون محترما من الجانبين”.