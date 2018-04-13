بوزيدي: “قوة الشبيبة تكمن في المجموعة”

الرياضة
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بوزيدي: “قوة الشبيبة تكمن في المجموعة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أن الغيابات لن تأثر على مردود فريقه في مباراة اليوم أمام مولودية الجزائر، لحساب نصف نهائي كأس الجمهورية.

وصرح بوزيدي للإذاعة الوطنية: “الغيابات المسجلة في الفريق لن تأثر علينا، لأن قوة شبيبة القبائل تكمن في المجموعة”.

وأضاف: “صحيح أن غياب فرحاني، وحمار، له وزنه، لكننا سنجد البديل الأنسب من بين البدائل المتاحة في الفريق، خاصة بعودة نسيم يطو”.

وتابع: “حمار، كان يريد المشاركة في هذه المباراة مثل كل اللاعبين، لكن لا أريد المجازفة به، فالفريق سيكون بحاجته في باقي مباريات البطولة”.

وبخصوص اللعب في العشب الطبيعي أوضح بوزيدي: “صحيح أن المولودية، متعودة على العشب الطبيعي، لكننا نملك لاعبين ذوي خبرة”.

وأضاف: “لا أرى أن هذا الأمر سيشكل عائقا بالنسبة لنا، بدليل أننا قدمنا مباراة في المستوى أمام اتحاد البليدة، بملعب “05 جويلية””.

وختم بوزيدي: “أخذنا احتياطاتنا من جميع الجوانب، تدربنا في الحصة الأخيرة على ضربات الترجيح، تحسبا لإنتهاء المباراة على وقع التعادل”.

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