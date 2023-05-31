بوزيدي :”لا يهمّ نتائج الفرق الأخرى.. شبيبة القبائل هي الأهم”

أبدى مدرب فريق شبيبة القبائل يوسف بوزيدي رضاه التام ما قدّمه لاعبيه خلال مواجهة وفاق سطيف بعد تحقيق التعادل.

وقال يوسف بوزيدي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لما أتيت إلى الفريق وفي الوقت الراهن أضن أن أمور تغيّرت، أقول بكل تواضع نحن شاركنا في ذلك كطاقم وأنصار وإدارة التي حفّزت اللاعبين بشكل كبير”.

كما أضاف بوزيدي “أنا مدرب للفريق وعلى رأس الفريق لا أكثر، حتى لو انهزمنا نتحمل المسؤولية، لا نزال نفوز و نتعادل في الخارج وهذا أمر جيّد”.

وأردف المدرب الملقب بـ “رجل المطافئ” كلامه “نقطة خارج الديار أمر مهمّ جدا، و أضن أن الفريق أصبح يسير في الطريق الصحيح، لا أطّلع على أي نتيجة للفرق المنافسة”.

كما ختم “لا يهمني نتائج المباريات الأخرى، لأني يجب التركيز على فريقي فقط”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti