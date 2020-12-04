بوزيدي: “للأسف لن أتواجد على دكة بدلاء الشبيبة في مواجهة وهران”

كشف المدرب الجديد لشبيبة القبائل، يوسف بوزيدي بأنه لن يكون متواجدا في دكة بدلاء الفريق، خلال مواجهة مولودية وهران.

وصرح بوزيدي، للإذاعة الوطنية: “للأسف لن أتواجد على دكة بدلاء الشبيبة، اليوم الجمعة، في مواجهة مولودية وهران، لعدم حصولي بعد على الإجازة”.

وأضاف: “رغم ذلك سأكون إلى جانب اللاعبين لتقديم النصائح وتحفيزهم، للعودة بنتيجة ايجابية، وتأكيد بأن الشبيبة بإمكانها تقديم أداء أفضل من المباراة الأولى”.

وتابع يوسف بوزيدي: ” قررت إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية، بمناسبة مواجهة مولودية وهران، على أمل العودة بنتيجة ايجابية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه أمسية اليوم الجمعة، فريق مولودية وهران، على ملعب هذا الأخير، لحساب الجولة الثاني من المحترف الأول.