بوزيدي :”ليس لدي مُشكل مع ملال ومتعود على ما عشته مع الجياسكا”

كشف مُدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، بأنه سيواصل مشواره مع الفريق الى غاية نهاية مُباراة الدرك النيجيري، يوم غد الثلاثاء.

وتطرق التقني المُخضرم، لأسباب الطلاق بالتراضي بينه وبين إدارة الرئيس شريف ملال، والذي سيُصبح رسميا، بعد 24 ساعة.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للفريق :”علاقتي جيدة مع الرئيس ملال، وتوصلنا لإتفاق يقضي برحيلي”.

وأضاف :”لقد وجدنا بأن شيءً ما لا يسير بالطريقة اللازمة، وقررنا أن أرحل، وهذا أمر متعود عليه”.

ليختم :”أنا مُتعود على السفر من فريق لفريق، وسأواصل تحضير التشكيلة من أجل تمثيل الجزائر أحسن تمثيل في كأس الكاف”.