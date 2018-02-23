بوزيدي: “مباراة اليوم ستحسم قراري بخصوص تدريب شبيبة القبائل”

أكد المدرب يوسف بوزيدي، اتفاقه مع إدارة شبيبة القبائل، لتولي تدريب الفريق، وسيفصل في إمضائه على العقد بعد مباراة اليوم أمام اتحاد بلعباس.

وصرح بوزيدي للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني اتفقت على معظم النقاط مع إدارة الفريق، لكن سأفصل في الأمر بعد مباراة اتحاد بلعباس”.

وأضاف: “فسخت عقدي رسميا مع فريق شبيبة سكيدة، مثلما وعدت به إدارة شبيبة القبائل، واليوم سأكون حاضرا بتيزي وزو لمعاينة الفريق”.

وأكد يوسف بوزيدي، أنّ من أهم العوامل التي ستحسم قراره بخصوص تدريب شبيبة القبائل، هو تقبل الأنصار له مصرحا.

“مباراة اليوم ستحسم قراري بخصوص تولي تدريب الفريق، أتمنى أنّ يتقبل الجمهور قدومي لأتمكن من الإمضاء باطمئنان”.