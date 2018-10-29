بوزيدي: “متعود على مثل هذه الوضعيات وعلي ايجاد الحلول”

أبدى المدرب الجديد لإتحاد بلعباس، يوسف بوزيدي، عزمه على إعادة الفريق للسكة الصحيحة، خلال ما تبقى من عمر البطولة، رغم إعترافه بصعوبة المهمة.

وصرح يوسف بوزيدي، خلل ندوته الصحفية: “أتمنى أكون عند حسن ضن إدارة الفريق، والأنصار، خلال ما تبقى من مباريات البطولة الوطنية”.

وأضاف: “أنا متعود على مثل هذه المهمات، ولا تعتبر مشكلة بانسبة لي، علينا ايجاد حل لإعادة اللاعبين لمستواهم الحقيقي في أقرب وقت”.

وبخصوص مباراتهم المقبلة أمام شباب قسنطينة، لحساب نهائي السوبر، أظاف بوزيدي: “سنلعب أمام فريق يتواجد في وضعية صعبة مؤخرا”.

وأردف: “النتائج التي سجلها شباب قسنطينة، مؤخرا في البطولة، كانت متذبذبة، اضافة لاستقالة مدربهم الذي عاد مؤخرا”.