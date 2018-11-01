بوزيدي مخاطبا اللاعبين: “المباراة تاعكم ..أنا مانعرفكمش مليح”

أكد المدرب الجديد لفريق إتحاد بلعباس يوسف بوزيدي أن مباراة اليوم هي خاصة باللاعبين، خصوصا أنه لم يتعرف بعد على رفقاء الحارس نجيب غول.

وتحدث المدرب الجديد لفريق إتحاد بلعباس يوسف بوزيدي في تصريح لتلفزيون النهار دقائق قليلة قبل إنطلاق المواجهة الحاسمة لفريقه قائلا:

“خاطبت اللاعبين منذ قليل وقلت لهم أن لقاء اليوم هو خاص باللاعبين وأن “المدرب ما يعرفكمش مليح”، نحن نبحث عن إسترجاع هيبة الفريق وتكلمت مع اللاعبين وقلت لهم ليس لدينا أي حل آخر سوى الفوز بهذا اللقاء”.

وفيما يخص العقد الذي يربطه بالفريق قال بوزيدي: “العقد الذي يربطني بالنادي الهدف المسطر فيه هو إنقاذ الفريق من هذه الوضعية، وليس التتويج بكأس السوبر”.