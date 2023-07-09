بوزيدي :” مواجهة نجم مقرة بمثابة النهائي “

طالب مدرب شبيبة القبائل يوسف بوزيدي من الأنصار الحضور بقوة في مباراة الغد أمام نجم مقرة بملعب 1 نوفمبر بتيزي زو.

وقال يوسف بوزيدي في تصريح للصفحة الرسمية للنادي “نحن في الطريق الصحيح من أجل ضمان البقاء، نسعى للفوز بمباراة الغد. بالنظر إلى المشوار الذي قدمناه من حقنا أن نحقق البقاء”

كما أضاف يوسف بوزيدي “بين الماضي و اليوم نحن جاهزون للعب مباراة نهائية أخرى غدا، من أجل إراحة اللاعبين والإدارة و الأنصار”.

وأردف “وجدنا النادي في وضعية كارثية، والجميع كان منهار نفسيا، وسنلعب مباراة الغد بمثابة النهائي”.

كما ختم “غدا يجب على الأنصار و الإدارة و اللاعبين حاضرين في مباراة الغد و التعامل مع المباراة بروح رياضية. اعلم أنه اليوم صعبة ويوم في وسط الأسبوع لكن يجب عليهم الحضور”.

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