بوزيدي :”نستحق التأهل في الكأس ومباريات البطولة هدفنا”

أبدى مدرب مولودية وهران يوسف بوزيدي سعادته الكبيرة بقيادة للاعبين للتأهل إلى الدور ثمن نهائي الكأس على حساب بارادو.

وقال يوسف بوزيدي في تصريح للصفحة الرسمية للفريق عقب المباراة “سيناريو نعيشه في الخمس مباريات الأخيرة و نسجل في أخر الدقائق، نملك فريق متواضع مقارنة بعدد من الأندية، نفسيا أفضل، و معنويات جيدة”.

كما أضاف بوزيدي “كنا نعاني من الجانب البدني، و أعمل على إيجاد التوليفة، عدد من اللاعبين مصابون”.

وفي الاخير، ختم المدرب السابق لشبيبة القبائل “أشكر اللاعبين، صحيح لم نقدم مباراة في القمة لكن حققنا التأهل و هي الشيء الأهم، رغم التأهل أهدافي هي الفوز بمباريات البطولة”.