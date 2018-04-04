بوزيدي: “نقاط المولودية جد مهمة لمستقبل الفريق ومعنويات اللاعبين”

إعتبر مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، أنّ الفوز المحقق أمام مولودية الجزائر، أنعش حظوظ فريقه في ضمان البقاء، ومنح لاعبيه دفعا معنويا كبيرا.

وصرح سويف بوزيدي، لتلفزيون “النهار”: “حققنا فوزا معنويا وحاسما للفريق، بالنظر لأهمية نقاط هذه المباراة بالنسبة لمستقبل شبيبة القبائل”.

وأضاف: “واجهنا خصما صعبا، وتمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، أشكر الأنصار الذين كان لهم دور كبير في تحقيق هذا الفوز”.

وتابع: “كازوني هنأني في نهاية المباراة، وقال لي أنه فوز مستحق، أشكره على ذلك، وهذا دليل على أنه مدرب محترم”.