بوزيدي: “نكذب عليكم إذا قلتلكم أنني حضرت لهذه المباراة”

أكد مدرب فريق إتحاد بلعباس يوسف بوزيدي أنه لم يقم بأي تحضيرات خاصة لمواجهة نهائي كاس السوبر أمام شباب قسنطينة خصوصا أنه لم يتعرف بعد على التشكيلة البلعباسية.

وتحدث المدرب الجديد لفريق إتحاد بلعباس يوسف بوزيدي في تصريح لتلفزيون النهار دقائق قليلة قبل إنطلاق المواجهة الحاسمة لفريقه قائلا:

“أنا جديد في الفريق ولو أقول لك أنني حضرت لهذا اللقاء فأنا أكذب عليك.. وأؤكد لك أنني حضرت حصة واحدة فقط، ودخلت التربص منذ يومين ولم أتعرف بعد على جميع اللاعبين”.

وأضاف:” رئيس الفريق طالبني بأن أكون حاضرا في هذه المباراة، ولم أرفض وانا متواجد من أجل أن أقدم رأيي في كل صغيرة وكبيرة ، كما قمت بتقديم بعض التعليمات للاعبين”.