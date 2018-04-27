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بوزيدي: “نهائي الكأس سيلعب على جزئيات بسيطة”

الرياضة
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بوزيدي: “نهائي الكأس سيلعب على جزئيات بسيطة”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب شبيبة القبائل، يوسف بوزيدي، عن البرنامج التحضيري لفريقه تحسبا لنهائي الكأس، الذي أكد أنه سيلعب على جزئيات بسيطة.

وصرح يوسف بوزيدي، للإذاعة الوطنية: “مباراة النهائي ستكون صعبة على الفريقين، وأتوقع أنها ستلعب على جزئيات بسيطة”.

وبخصوص تحضيرات فريقه كشف بوزيدي: “سنتدرب اليوم في تيزي وزو، وانطلاقا من الغد، سنواصل تحضيراتنا لنهائي الكأس، بين ملعبي “تشاكر” وسيدي موسى”.

وأضاف: “فرحاني لازال يعاني من الإصابة، لكنه سيكون حاضرا في نهائي الكأس، بخنشوش أيضا يعاني من بعض الآلام لكن ذلك لن يأثر على التشكيلة”.

وتابع: “الأمور تسير على أفضل ما يرام بين الإدارة الطاقم الفني واللاعبين، والتحضيرات تسير في أحسن الظروف”.

وختم بوزيدي: “أتمنى أن يكون أنصارنا في الموعد، وأن يدعمو الفريق طيلة هذه المباراة، المهم في الأخير أن تسير المباراة في روح رياضية”.

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